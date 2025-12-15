ТСН в социальных сетях

Без юбки: британская звезда реалити в боди с откровенным декольте устроила фотосессию

Блондинка любит хвастаться в соцсети своими провокационными образами.

Ева Гейл

Ева Гейл

Звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Ева Гейл — опубликовала в Instagram снимки своего пикантного образа, в котором она собралась то ли на вечеринку, то ли в ресторан поужинать. Но перед тем красавица устроила себе импровизированный фотосет.

Ева Гейл

Ева Гейл

На блондинке было черное боди с откровенным пышным декольте и черные капроновые колготы. Юбку или брюки на низ она решила не надевать, что добавило ее луку провокационности. Сверху Ева накинула темную объемную шубу из эко-меха и обула красные лакированные слингбэки.

Ева Гейл

Ева Гейл

Гейл распустила волосы, сделала макияж с пышными ресницами и белый маникюр. Аутфит Ева завершила украшениями и сумкой.

Ева Гейл

Ева Гейл

Напомним, Ева Гейл обожает откровенные луки. Ранее на вечеринку она надела бюстгальтер, болеро и прозрачные лосины.

