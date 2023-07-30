Без юбки: Деми Роуз в кружевном боди похвасталась сексуальным декольте

Деми Роуз похвасталась в Instagram Stories новым соблазнительным аутфитом, в котором она сходила на вечеринку.

Модель надела коричневое кружевное боди с рюшами внизу, которое идеально подчеркнуло ее пышное сексуальное декольте. А вот юбку Деми решила не надевать, вместо нее на плечах у нее был плащ.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Роуз распустила волосы и сделала плетение, макияж с черными стрелками и украсила шею золотым кулоном на цепочке.

Подруга Деми была одета в желто-золотой корсет и оранжевую пышную мини-юбку из фатина.

Деми Роуз с подругой / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, в прошлый раз Деми Роуз сделала селфи в желтом бикини. Она загорала на яхте во время прогулки по Средиземному морю.

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