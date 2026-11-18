Дженнифер Лопес / © Getty Images

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Дженнифер Лопес в провокационном образе посетила студию SiriusXM для съемок программы Front Row в Нью-Йорке.

На певице был шоколадно-коричневый жакет с оригинальными пуговицами, украшенный блестящими плиссированными оборками. Под него Лопес надела прозрачный зеленый топ, сквозь который был виден бюстгальтер телесного цвета.

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Сливовые трусы с высокой посадкой поп-дива сочетала с полупрозрачными колготками приглушенного бордового оттенка. На талии у певицы был широкий черный кожаный пояс с цепью и несколькими более мелкими цепочками, свободно свисающими спереди.

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Дженнифер Лопес / © Getty Images

Обута Джей Ло была в фиолетовые слингбэки Marc Jacobs с заостренным носком на шпильках. В руке она держала яркий бирюзовый клатч. Из украшений Лопес выбрала серьги с камнями, золотую цепочку с разноцветными камнями и золотые кольца. У нее была ровная укладка, макияж с теплыми коричневыми тенями и помадой с коричневым контуром, а также коричнево-теракотовый маникюр.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес продемонстрировала монохромный образ в винных оттенках, состоявший из кожаного тренча, блузки, мини-шорт и кружевных колготок.

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