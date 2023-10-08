Без юбки: Ева Лонгория в колготах в сетку похвасталась стройными ногами

48-летняя актриса продемонстрировала эффектный образ в жакете от дизайнера и ее подруги Виктории Бекхэм.

Ева Лонгория продемонстрировала фолловерам в Instagram сексуальный образ. На снимках актриса предстала в стильном жакете со скрытой пуговицей и соблазнительным декольте от бренда ее подруги Victoria Beckham.

Ева Лонгория / Фото: Instagram Евы Лонгории

Ева решила не одевать под него юбку. Снизу на ней были только бежевые колготки в сетку и это выглядело пикантно.

Ева Лонгория / Фото: Instagram Евы Лонгории

Аутфит Лонгория дополнила бежевыми атласными босоножками на высокой платформе и шпильках. Волосы она собрала в пучок, сделала макияж с акцентом на глазах, украсила уши лаконичными серьгами, шею – цепочкой, а руку – часами. Лук Ева завершила белой сумочкой.

Ева Лонгория / Фото: Instagram Евы Лонгории

Напомним, Ева Лонгория в полупрозрачном платье с перьями вышла на подиум показа бренда L'Oreal.

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