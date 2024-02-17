Без юбки и бюстгальтера: эффектная Бейонсе в смелом образе появилась на фэшн-шоу

Поп-дива продемонстрировала новый роскошный и несколько провокационный образ.
Папарацци подловили Бейонсе, когда она прибыла на показ бренда Luar в Бруклине, который состоялся в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Артистка приехала поддержать своего 19-летнего племянника, участвовавшего в показе.
Поп-дива продемонстрировала там смелый аутфит из кутюрной коллекции сезона весна 2024 года бренда Gaurav Gupta.
На ней был серый приталенный жакет с острыми плечами, расшитый камнями и кристаллами, едва прикрывавший ее ягодицы, и прозрачное боди с капюшоном, также расшитое камнями. На низ Бейонсе решила ничего не одевать.
Главный акцент в ее образе был на сексуальном декольте.
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Свой лук она дополнила такими же серыми ботфортами с украшениями и на шпильках и серой ковбойской шляпой. В руке она держала перламутровую сумку Luar Iridescent Ana.
На лице у нее были солнцезащитные очки, а на руке – кольцо с большим бриллиантом. Французский маникюр с декором завершил образ звезды.
Напомним, 12-летняя дочь Бейонсе появилась на публике в платье от Vivienne Westwood.
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