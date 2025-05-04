- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 80
- Время на прочтение
- 1 мин
Без юбки и с крокодиловой сумкой Hermès: папарацци подловили Джорджину Родригес в Нью-Йорке
31-летняя модель, инфлюэнсер и возлюбленная Криштиану Роналду выглядела пикантно.
В объективы папарацци в Верхнем Ист-Сайде, в Нью-Йорке, попала Джорджина Родригес. Девушка выглядела пикантно.
Она была одета в бежевый кожаный жакет, под который надела черное боди. От юбки или брюк Джорджина отказалась. На ней также были черные капроновые колготки и черные туфли на шпильках.
Аутфит Родригес дополнила дорогой коричневой крокодиловой сумкой Hermès Birkin.
Волосы она собрала в гладкий пучок, сделала макияж с глянцевым блеском на губах и длинный молочный маникюр. Девушка надела на лицо солнцезащитные очки в черепаховой оправе и завершила лук драгоценными украшениями с белыми и желтыми камнями.
Вероятно, завтра мы увидим Джорджину на Met Gala в Метрополитен-музее. Интересно, какой наряд она выбрала для своего появления на важном мероприятии.