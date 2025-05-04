Без юбки и с крокодиловой сумкой Hermès: папарацци подловили Джорджину Родригес в Нью-Йорке

Джорджина Родригес / © Getty Images

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В объективы папарацци в Верхнем Ист-Сайде, в Нью-Йорке, попала Джорджина Родригес. Девушка выглядела пикантно.

Она была одета в бежевый кожаный жакет, под который надела черное боди. От юбки или брюк Джорджина отказалась. На ней также были черные капроновые колготки и черные туфли на шпильках.

Джорджина Родригес / © Getty Images

Аутфит Родригес дополнила дорогой коричневой крокодиловой сумкой Hermès Birkin.

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Волосы она собрала в гладкий пучок, сделала макияж с глянцевым блеском на губах и длинный молочный маникюр. Девушка надела на лицо солнцезащитные очки в черепаховой оправе и завершила лук драгоценными украшениями с белыми и желтыми камнями.

Вероятно, завтра мы увидим Джорджину на Met Gala в Метрополитен-музее. Интересно, какой наряд она выбрала для своего появления на важном мероприятии.