Без юбки и в чулках: британская ведущая в соблазнительном луке собралась на вечеринку

В объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса попала британская ведущая Хлоя Симс. Она шла на вечеринку по случаю дня рождения своей подруги – актрисы Кейли Коуэн.

Хлоя продемонстрировала сексуальный образ total black. На ней был приталеный жакет и капроновые чулки, а вот юбку звезда решила не одевать.

Хлоя Симс / Фото: Getty Images

Аутфит Симс дополнила черными туфлями на шпильках и черной сумочкой. Она распустила волосы, сделала макияж с черными стрелками и помадой, в ушах у нее были золотые серьги-кольца, а на пальцах – золотые кольца. Белый маникюр завершил лук блондинки.

Напомним, в прошлый раз Хлоя Симс продемонстрировала эффектный образ во всем красном. На ней был лакированный лиф-топ, идеально подчеркнувший ее пышный сексуальный бюст, и лакированные обтягивающие штаны.

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