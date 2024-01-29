Без юбки: латиноамериканская порноактриса в гламурном белье пришла на премию

Luna Star выбрала для своего появления на ивенте откровенный образ.

Порноактриса Luna Star была соведущей церемонии награждения премии AVN Awards, состоявшейся в Лас-Вегасе. Это кинонаграда американского журнала Adult Video News, которую вручают за достижения в создании фильмов для взрослых. Ее еще называют "порно-Оскар".

На красную дорожку латиноамериканская звезда вышла в провокационном луке. На ней было гламурное белье, инкрустированное стразами, с надписью бренда Philipp Plein, черные колготки в сетку и со звездочками, которые она надела под трусы, и черный жакет. А вот на низ Луна решила ничего не одевать.

Luna Star / Фото: Getty Images

Красавица похвасталась плоским животом, пышным сексуальным бюстом и стройными ногами.

Аутфит Стар дополнила лакированными туфлями на шпильках, клатчем цвета металлик, интересным металлическим аксессуаром со стразами на пальце, бриллиантовыми серьгами, ожерельем, браслетом и кольцом. Идеально ровная укладка и макияж с длинными ресницами завершили аутфит порноактрисы.

Напомним, а певица и порноактриса Queenie Sateen шокировала всех на премии своей провокационной прической в виде огромного члена с яичками.

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