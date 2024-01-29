Без юбки: латиноамериканская порноактриса в гламурном белье пришла на премию

Luna Star выбрала для своего появления на ивенте откровенный образ.
Порноактриса Luna Star была соведущей церемонии награждения премии AVN Awards, состоявшейся в Лас-Вегасе. Это кинонаграда американского журнала Adult Video News, которую вручают за достижения в создании фильмов для взрослых. Ее еще называют "порно-Оскар".
На красную дорожку латиноамериканская звезда вышла в провокационном луке. На ней было гламурное белье, инкрустированное стразами, с надписью бренда Philipp Plein, черные колготки в сетку и со звездочками, которые она надела под трусы, и черный жакет. А вот на низ Луна решила ничего не одевать.
Красавица похвасталась плоским животом, пышным сексуальным бюстом и стройными ногами.
Аутфит Стар дополнила лакированными туфлями на шпильках, клатчем цвета металлик, интересным металлическим аксессуаром со стразами на пальце, бриллиантовыми серьгами, ожерельем, браслетом и кольцом. Идеально ровная укладка и макияж с длинными ресницами завершили аутфит порноактрисы.
Напомним, а певица и порноактриса Queenie Sateen шокировала всех на премии своей провокационной прической в виде огромного члена с яичками.
Читайте также: