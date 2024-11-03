Без юбки: модель кружевным боди подчеркнула стройные ноги

Reign Judge в сексуальном образе total black пришла на ивент.

Модель Reign Judge посетила гала-вечер LACMA Art+Film в Музее искусств округа Лос-Анджелес. Там она предстала в смелом образе.

Модель одела черное боди, состоявшее из кружевного верха с американской проймом и блестящих мини-шорт. Казалось, она забыла надеть еще юбку.

Reign Judge / Фото: Getty Images

Наряд мини прекрасно подчеркнул ее стройные ноги. На ней не было бюстгальтера, поэтому это выглядело соблазнительно.

Аутфит девушка дополнила черным жакетом, спущенным с плеч, черными босоножками на шпильках и черной лакированной сумочкой Jackie на цепочке от бренда Gucci.

У Reign Judge была высокая прическа с кудрями, вечерний макияж и интересные золотые серьги.

Читайте также: