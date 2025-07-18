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- Шоу-бизнес
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Без юбки на красную дорожку: 65-летняя актриса произвела фурор эффектным нарядом
Она подчеркнула ноги нарядом с боди от известного бренда.
Голливудская актриса Эллисон Дженни посетила церемонию вручения премии Las Culturistas Culture Awards, которая состоялась в театр «Орфей» в Лос-Анджелесе.
65-летняя женщина произвела фурор, когда появилась на мероприятии, поскольку все смотрели только на ее наряд. Эллисон надела черный жакет с длинным асимметричным подолом, который превращался в шлейф, также к него были длинные рукава, шелковые лацканы, пуговицы и накладные карманы.
Сочетала актриса свой наряд с черным боди и капроновыми колготками, подчеркнув таким образом ноги.
Также образ дополнили туфли на каблуках, клатч в руке, бриллиантовое колье на шее и лаконичные серьги в ушах. Наряд актрисы был от американского бренда Christian Siriano.
Над образом актрисы работала стилист Тара Свеннен. Некоторыми фото она поделилась в Instagram.