Без юбки: Тина Кароль в клетчатом жакете продемонстрировала стройные ноги

На фан-странице Тины Кароль в Instagram опубликовали снимки ее нового стильного образа.

Тина Король / Фото: Instagram фан-группы Тины Кароль

Артистка игриво позировала за кулисами в черной водолазке, клетчатом двубортном жакете, под которым не было видно юбки, и в черных капроновых колготах. В этом наряде Кароль продемонстрировала свои стройные ноги. Обута она была в черные босоножки на шпильках.

Тина Король / Фото: Instagram фан-группы Тины Кароль

Аутфит звезда дополнила прической с локонами и красным маникюром.

Тина Король / Фото: Instagram фан-группы Тины Кароль

Напомним, ранее Тина Кароль похвасталась романтическим луком в красном бархатном платье макси на тонких бретельках и с пикантным вырезом в зоне декольте, украшенном бантиками.

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