Без юбки: трансгендерная модель пришла на вечеринку в боди и трусах

В Нью-Йорке состоялась вечеринка по случаю открытия магазина Aritzia SoHO, которую посетило множество звездных красавиц. Наше внимание привлекла американская модель-трансгендер – Алекс Консани.

Блондинка выбрала для своего появления провокационный лук. Она предстала в черном боди с обнаженными плечами и вместо юбки или брюк надела только черные трусы, что выглядело довольно странно.

Алекс Консони / Фото: Getty Images

На Алекс также были капроновые колготы и черная короткая шуба. В таком аутфите Консани продемонстрировала свои стройные ноги.

Модель дополнила образ черными туфлями, укладкой с прикорневым объемом, нежным макияжем с черными стрелками и золотыми серьгами-кольцами.

Напомним, Алекс Консани на вечеринку, организованную по случаю выхода фильма "Netflix Rebel Moon. Часть вторая: Оставляет шрамы", пришла в оригинальном наряде от Grace Ling, состоявшем из металлического 3D-топа, напоминавшего корни дерева, и длинной шелковой юбки.

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