Бежала с дорожной сумкой: Селена Гомес в компании мужчин попала под прицел папарацци

Папарацци подловили Селену Гомес в Нью-Йорке во время съемок четвертого сезона комедийного детектива "Убийство в одном здании" (Only Murders in the Building).

Девушка в этот момент бежала вместе с коллегами по съемочной площадке – актерами и комиками – Стивом Мартином и Мартином Шортом. В руке она держала большую дорожную сумку.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Селена была одета в желтый полушубок, желтый пуловер в рубчик, клетчатые широкие брюки и кожаные бордовые ботинки на грубой подошве.

У Гомес были распущены волосы, легкий макияж на лице, золотые цепочки с подвесками на шее и золотые серьги-кольца в ушах.

Напомним, Селена Гомес в кожаном пальто и лакированном топе приехала в ресторан.

Читайте также: