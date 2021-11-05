Безумные эксперименты и музыкальная экспансия: группа KAZKA презентовала новый альбом

Группа также анонсировала тур по Украине и США.

Группа KAZKA презентовала свой новый альбом "KAZKA SVIT, Vol.1". В треклист вошли как уже известные синглы, так и музыкальные сюрпризы от артистов и их друзей.

Группа KAZKA/Пресс-служба

"В этом альбоме мы пошли на музыкальный эксперимент и собрали саундтреки, дуэты и каверы. Все они разные по стилистике и месседжам. Мы сделали то, что уже давно хотели реализовать, ведь в таком стремительно меняющемся мире не стоит ограничивать себя каким-то одним музыкальным форматом. На обложке пластинки мы решили использовать наш новый логотип и эмблему нашей метавселенной KAZKA SVIT. Для нас новая айдентика – это сочетание творчества, национального культурного кода и этнических мотивов, заложенных в нашей ДНК", – комментирует солистка группы Александра Зарицкая.

Александра Зарицкая/Пресс-служба

Группа KAZKA/Пресс-служба

Поклонников группы ждут саундтреки к анимационному сериалу "KAZKA: Тайна Чарголоса", сериалу "Моя любимая Страшко", фильмам "Любовь и блогеры" и "Чернобыль". А также немало дуэтов, в частности, песня "Зірочка", записанная в дуэте с Тиной Кароль, "Поруч", выполненная с ALEKSEEV, "Не своя" – дуэт с ROXOLANA и яркая коллаборация с автором большинства треков группы, саунд-продюсером RUNSTAR. К тому же в релизе есть несколько неожиданных каверов на украинские песни и последний хит группы "Мята", которая более полугода возглавляет украинские чарты.

Группа KAZKA/Пресс-служба

​​KAZKA уже давно расширяет свои границы и строит уникальный мир, начавшийся с музыкального проекта, который превратился в целую вселенную с узнаваемыми персонажами, уникальным звучанием, магическими смыслами, собственным мерчем в коллаборации с брендом Dream Team и даже гастрономическими вкусами. Сегодня KAZKA SVIT – это гораздо больше, чем музыка.

Александра Зарицкая/Пресс-служба

"Кстати, аналогов проекта нет ни в одной стране мира, так что мы гордимся, что такой мультиформат впервые появился именно в Украине", – с гордостью говорит продюсер группы Юрий Никитин.

Юрий Никитин/Пресс-служба

Одновременно с выходом нового альбома группа открывает продажу билетов на самый масштабный за его 5-летнюю историю концертный тур "KAZKA.SVIT", который стартует в марте 2022 года серией концертов в городах США. А затем KAZKA вернется в Украину и покажет свое шоу во всех областных центрах страны. Кульминацией тура станет концерт в киевском Дворце спорта, который пройдет 24 мая. Как уверяет команда: "Это будет что-то невероятное!"

Группа KAZKA/Пресс-служба

Группа KAZKA/Пресс-служба

Группа KAZKA/Пресс-служба

Группа KAZKA/Пресс-служба

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