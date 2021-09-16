Биберы на премьере фильма: Хейли в змеином мини-платье, Джастин в рыбацкой панамке

Биберы на премьере фильма: Хейли в змеином мини-платье, Джастин в рыбацкой панамке

Супруги охотно демонстрировали нежные чувства на камеру.

Одна из самых красивых пар – Джастин и Хейли Биберы посетили на днях допремьерный показ документального фильма "Джастин Бибер: наш мир".

К фотокамерам супруги вышли, держась за руки. Они много обнимались, целовались и любувались друг другом.

Хейли и Джастин Биберы / Associated Press

Модель выглядела просто великолепно. Она подчеркнула стройную фигуру и длинные ноги змеиным обтягивающим мини-платьем, расшитом пайетками, с небольшим разрезом и плечиками.

Хейли и Джастин Биберы / Associated Press

Также читайте Плавали на яхте и вкусно ели: Хейли Бибер показала кадры из отпуска

Наряд она скомбинировала с босоножками на шпильках и с завязками на щиколотке. Волосы Хейли распустила и сделал нежный макияж с блестящими тенями на веках.

Джастин был одет в светлую широкую водолазку, из-под которой выглядывала белая футболка, светло-голубые широкие брюки, белые кроссовки и рыбацкую панамку. На шее у него была широкая цепочка с бриллиантами, а на лице очки.

Хейли и Джастин Биберы / Associated Press

Напомним, на Met Gala парочка выглядела роскошно. Хейли блистала в черном платье по фигуре с откровенным декольте, а Джастин был в смокинге с широкими черными брюками.

Читайте также: Сверкнула трусами: Хейли Бибер в прозрачном платье вышла на сцену церемонии MTV

Стильные выходы Хейли Бибер (15 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку