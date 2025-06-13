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- Шоу-бизнес
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Биби Рекса подчеркнула пышные формы купальником с анималистическим принтом
Певица отдыхает в Хорватии и каждый день публикует фото с отдыха.
35-летняя американская певица и композитор албанского происхождения Биби Рекса отправилась в отпуск в Европу — она решила отдохнуть в Хорватии, откуда показывает в Instagram красочные фото.
Для очередного похода на пляж певица выбрала слитный купальник с леопардовым принтом, который эффектно подчеркнул ее пышные формы, и платок-бандану тоже с анималистическим принтом.
Биби позировала на яхте и плавала на надувном матраце.
«Я никуда не уеду отсюда. И вы не сможете меня заставить», — написала Рекса под фотографиями. Судя по всему, отдых звезды проходит отлично.
Биби предпочитает яркие образы и откровенные наряды. Любит сочетать гламур и панк-элементы. Часто экспериментирует с цветом волос — от блонда до ярких оттенков.
Ранее, напомним, Биби Рекса появилась на красной дорожке музыкальной премии в розовом платье с пикантным декольте.