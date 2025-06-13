ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
45
Время на прочтение
1 мин

Биби Рекса подчеркнула пышные формы купальником с анималистическим принтом

Певица отдыхает в Хорватии и каждый день публикует фото с отдыха.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Биби Рекса

Биби Рекса / © Instagram Биби Рексы

35-летняя американская певица и композитор албанского происхождения Биби Рекса отправилась в отпуск в Европу — она решила отдохнуть в Хорватии, откуда показывает в Instagram красочные фото.

Биби Рекса / © Instagram Биби Рексы

Биби Рекса / © Instagram Биби Рексы

Для очередного похода на пляж певица выбрала слитный купальник с леопардовым принтом, который эффектно подчеркнул ее пышные формы, и платок-бандану тоже с анималистическим принтом.

Биби Рекса / © Instagram Биби Рексы

Биби Рекса / © Instagram Биби Рексы

Биби Рекса / © Instagram Биби Рексы

Биби Рекса / © Instagram Биби Рексы

Биби Рекса / © Instagram Биби Рексы

Биби Рекса / © Instagram Биби Рексы

Биби позировала на яхте и плавала на надувном матраце.

Биби Рекса / © Instagram Биби Рексы

Биби Рекса / © Instagram Биби Рексы

Биби Рекса / © Instagram Биби Рексы

Биби Рекса / © Instagram Биби Рексы

Биби Рекса / © Instagram Биби Рексы

Биби Рекса / © Instagram Биби Рексы

«Я никуда не уеду отсюда. И вы не сможете меня заставить», — написала Рекса под фотографиями. Судя по всему, отдых звезды проходит отлично.

Биби предпочитает яркие образы и откровенные наряды. Любит сочетать гламур и панк-элементы. Часто экспериментирует с цветом волос — от блонда до ярких оттенков.

Ранее, напомним, Биби Рекса появилась на красной дорожке музыкальной премии в розовом платье с пикантным декольте.

Биби Рекса / © Associated Press

Биби Рекса / © Associated Press

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
45
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie