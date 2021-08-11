Бикини, мини-платье и сапоги от Burberry: Ирина Шейк показала новые фото из отпуска в Италии

Бикини, мини-платье и сапоги от Burberry: Ирина Шейк показала новые фото из отпуска в Италии

Знаменитость наслаждается отпуском в Европе.

Супермодель Ирина Шейк продолжает свой отпуск в Италии с друзьями. Сначала они посетили озеро Комо, а затем отправились на Ибицу. Также звезда побывала на вечеринке по случаю дня рождения своего близкого друга - креативного директора бренда Burberry Риккардо Тиши.

Ирина Шейк / Instagram Ирины Шейк

Хоть с праздника прошло уже чуть больше недели, но Ирина продолжает выкладывать фото с вечеринки, а также показала несколько снимков с отдыха у бассейна. В этом отпуске у нее явно появились любимые сапоги от Burberry, ведь позирует она в них на всех снимках.

Ирина Шейк / Instagram Ирины Шейк

Ирина Шейк / Instagram Ирины Шейк

Сапоги модель сочетала и с черным мини-платьем, и с раздельным купальником неонового цвета.

Ирина Шейк / Instagram Ирины Шейк

Ирина Шейк / Instagram Ирины Шейк

Ирина Шейк / Instagram Ирины Шейк

Кстати, пока Шейк отдыхает, ее дочь Лея проводит время с отцом - актером Брэдли Купером.

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