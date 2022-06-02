Билли Айлиш на концерте в Германии поцеловала украинский флаг, который ей передала Jerry Heil (видео)

Билли Айлиш на концерте в Германии поцеловала украинский флаг, который ей передала Jerry Heil (видео)

Американская певица уже не в первый раз выражает свою поддержку украинскому народу.

В немецком городе Бонн вчера, 1 июня, состоялся концерт Билли Айлиш, во время которого артистке на сцену поклонники подали украинский флаг. Певица его взяла, развернула и поцеловала. Зал поддержал это громкими овациями.

Сине-желтое знамя на концерт принесла украинская певица Jerry Heil. Она приобрела билет во вторую фан-зону, но благодаря своей настойчивости и лояльности зрителей концерта ей удалось добраться до первой фан-зоны и передать флаг на сцену.

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Когда Айлиш поцеловала флаг, Jerry Heil выкрикнула: "Билли, thank you! Слава Украине!"

Видео этого момента Джерри опубликовала в Instagram.

"Мне удалось дать флаг Билли Айлиш. Друзья, большое спасибо за то, что поддерживаете Украину и позволяете миру услышать и увидеть нас снова! Не без приключений, но удалось! Ураааа!" – написала Хейл.

Певица также показала, что она написала на флаге: "Спасибо за твою Your Power. Украина любить Билли".

Напомним, это не в первый раз, когда Айлиш выражает свою поддержку Украине. Ранее она посвятила украинским беженцам песню Your Power.

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