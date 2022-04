Билли Айлиш посвятила украинцам песню

Украину поддерживает все больше мировых знаменитостей.

Билли Айлиш присоединилась к глобальной благотворительной кампании Stand Up For Ukraine. Она спела композицию Your Power, которую посвятила всем украинцам.

"Мы исполним Your Power как призыв к действиям. Миллионы украинцев покинули дома, поэтому мы должны немедленно действовать и поддержать этих людей. Все, кто смотрят это видео, распространяйте информацию, чтобы наши лидеры знали и действовали. Мы поддерживаем Украину", — сказала Айлиш.

Билли Айлиш / Getty Images

Артистка отметила, что это одна из ее любимых песен.

"Она рассказывает о многом, но в этот момент она больше всего резонирует мне со злоупотреблением властью, ведь это именно то, что мы видим сейчас, и это очень опасно. Нет даже нужды говорить, как болезненно такое злоупотребление ударило по Украине. Я не могу сделать много, но я хочу сказать, что поддерживаю украинцев. Эта песня была для них, я посвящаю ее народа Украины", — добавила Билли.

Напомним, благотворительную кампанию Stand Up For Ukraine уже поддержали Мадонна, Хью Джекман, Селин Дион, Кэти Перри, Деми Ловато, U2, Green Day, Jonas Brothers и другие.

