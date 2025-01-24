Билли Кристал и Мег Райан воссоединились через 35 лет со дня выхода "Когда Гарри встретил Салли"

Актеры подготовили что-то интересное для поклонников, но подробности пока держаться в секрете.

Поклонники романтических фильмов 80-х и 90-х вероятно отлично помнят забавную комедию под названием "Когда Гарри встретил Салли". Этот добрый и эстетический фильм рассказывал о двух друзьях - Гарри Бернса и Салли Олбрайт - которые познакомились будучи студентами, а затем жизнь их постепенно сводила вместе, намекая, что они - идеальная пара.

С момента выхода этого фильма прошло уже 35 лет и 22 января, актеры сыгравшие главные роли - 76-летний Билли Кристал и 63-летняя Мег Райан - опубликовали совместное фото на своих страницах в Instagram.

Фотография была явной данью уважения фильму и намекала на одну из сцен из него.

"Когда Гарри встретил Салли"

Кристал позировал для фото в свитере молочного цвета, который был похож на культовый свитер Гарри в фильме, а вот Райан надела рубашку и жакет, которые тоже напоминают образы Салли из фильма.

"Это наконец-то происходит, мы воссоединяемся для чего-то знакового. Не могу дождаться, чтобы показать вам всем это скоро", - подписано фото.

Также отметим, что фильм в свое время стал новаторским, поскольку попытался ответить на вопрос: "Могут ли мужчины и женщины быть просто друзьями?". В нем было показано тонкое исследование любви и дружбы, которое продолжает оказывать влияние на поп-культуру и вдохновлять современные романтические комедии и сегодня. Также фильм "Когда Гарри встретил Салли" был отмечен многими из-за вневременных нарядов, которые носили его герои.

Читайте также: