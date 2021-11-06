Билли Портер в клетчатом наряде появился на популярном шоу и извинился перед Гарри Стайлсом

Ранее актер раскритиковал обложку Vogue и обвинил в дискриминации, но пострадал 27-летний Стайлс.

Эпатажный американский актер, певец и драматург Билли Портер попал под прицел папарацци по пути на эфир "Позднего шоу со Стивеном Колбертом". Знаменитость был одет в клетчатый костюма, пальто и белую рубашку. Также на нем были блестящие ботинки, эффектная шляпа, очки и несколько крупных цепочек на шее.

Билли Портер / Getty Images

На шоу портер решил извиниться перед певцом Гарри Стайлсом за свою критики обложки Vogue, для которой тот снялся в 2020 году.

"Гарри Стайлс, я приношу свои извинения за то, что упомянул твое имя. Дело не в тебе. Разговор не о тебе. На самом деле разговор гораздо глубже. Речь идет о системах угнетения и уничтожения цветных людей, которые вносят свой вклад в культуру", - сказал 52-летний актер в эфире.

"Прости, Гарри. Я не имел в виду ничего плохого. Я гей. Нам нравится Гарри Стайлс, он милый!", - добавил Портер.

Напомним, что ранее Портер давая интервью Sunday Times заявил следующее:

"Я изменил правила. И это не эго, это просто факт. Я был первым, кто носил платья, а теперь это делают все. Я чувствую, что индустрия моды приняла меня только потому, что они должны были это сделать. Я начал этот дискурс, и все же Vogue поместили Гарри Стайлса, белого натурала, в платье на свою первую обложку с мужчиной. Ему все равно. Он это делает просто потому, что сейчас это модно. А для меня это политика. Это моя жизнь. Мне пришлось бороться всю свою жизнь, чтобы получить возможность надеть платье на "Оскар" и меня не расстреляли. Все, что нужно было сделать ему, — это быть белым и не быть геем".

Гарри Стайлс эти слова никак не прокомментировал.

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