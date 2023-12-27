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Битва мини-платьев с перьями: Николь Шерзингер vs. Лаис Рибейро

Автор
Юлия Кудринская
Дата публикации
Просмотры
49
Время на прочтение
1 мин
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Битва мини-платьев с перьями: Николь Шерзингер vs. Лаис Рибейро

Лаис Рибейро / Фото: Instagram Лаис Рибейро

Две звезды надели похожие платья.

45-летняя певица, ведущая и бывшая солистка The Pussycat Dolls – Николь Шерзингер – была приглашена зажечь рождественские огни над Ковент-Гарден, районе Лондона, где сосредоточены главные театры и развлекательные заведения.

Николь Шерзингер зажгла огни над Ковент-Гарден / © Instagram Николь Шерзингер
Николь Шерзингер зажгла огни над Ковент-Гарден / Фото: Instagram Николь Шерзингер

Для торжественного мероприятия артистка выбрала эффектный наряд: молочное асимметричное мини-платье с одним рукавом и перьями, расшитое пайетками, которое дополнила черными блестящими туфлями на высоких каблуках.

Похожее платье, но красного цвета от бренда REVOLVE надела 33-летняя бразильская топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret - Лаис Рибейро - на светское мероприятие в Аспене. Свой образ она дополнила красной помадой и прической с "мокрым" эффектом.

Лаис Рибейро / © Instagram Лаис Рибейро
Лаис Рибейро / Фото: Instagram Лаис Рибейро

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Дата публикации
Просмотры
49
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