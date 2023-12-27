Битва мини-платьев с перьями: Николь Шерзингер vs. Лаис Рибейро

Две звезды надели похожие платья.
45-летняя певица, ведущая и бывшая солистка The Pussycat Dolls – Николь Шерзингер – была приглашена зажечь рождественские огни над Ковент-Гарден, районе Лондона, где сосредоточены главные театры и развлекательные заведения.
Для торжественного мероприятия артистка выбрала эффектный наряд: молочное асимметричное мини-платье с одним рукавом и перьями, расшитое пайетками, которое дополнила черными блестящими туфлями на высоких каблуках.
Похожее платье, но красного цвета от бренда REVOLVE надела 33-летняя бразильская топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret - Лаис Рибейро - на светское мероприятие в Аспене. Свой образ она дополнила красной помадой и прической с "мокрым" эффектом.
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