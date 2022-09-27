Битва асимметричных жакетов-смокингов Тины Кароль: белый vs черный

Артистка примерила наряды от украинского бренда.
На фан-странице Тины Кароль в Instagram опубликовали фотоколлаж, состоящий из двух ее луков от украинского дизайнера Валерии Ковальской. На первом певица позирует в черных прямых брюках и белом асимметричном жакете-смокинге с плиссированной вставкой белого и черного цвета.
На другой фотографии Кароль сочетала черные брюки с таким же, но черным асимметричным жакетом-смокингом и белой завязкой на нем.
В подписи к фото спросили у фолловеров, какой же аутфит выбрать: 1 или 2?
По нашему мнению, Тине идут оба образа. Да и вообще, что бы она ни одела, ей во всем хорошо.
Напомним, Кароль показала несколько эффектных образов из ее нового клипа на песню "Вільні. Нескорені".
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