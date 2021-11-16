Битва белых платьев от Zuhair Murad: Джессика Честейн vs Тейлор Свифт

Этой осенью звезды появились в одинаковых нарядах.

Новые коллекции дизайнеров всегда очень популярны среди знаменитостей, но особенно полюбилась многим коллекция Resort 2022 от ливанского модельера Зухаира Мурада (Zuhair Murad). Совсем недавно в свободном молочном платье из этой коллекции на шоу Джимми Фэллона появилась певица Тейлор Свифт. Наряд украшала отделка из золотых бусин на воротнике, рукавах и карманах.

Образ Тейлор дополнила золотистыми туфлями-лодочками, красным маникюром и красной помадой на губах. Волосы певицы были собраны в высокий хвост.

Тейлор Свифт / Getty Images

В конце сентября этого года в точно таком же платье появилась и актриса Джессика Честейн. В молочном платье от Зухаира Мурада звезду сфотографировали возле отеля Maria Cristina в Испании. В Европу она посещала в рамках 69-го ежегодного международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. На Джессике тоже были туфли-лодочки, но только серебристого цвета. Волосы она собрала в низкий хвост.

Джессика Честейн / Getty Images

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