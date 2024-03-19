Битва черных нарядов с вырезом: Кайли Дженнер vs Яра Шахиди

Знаменитости надели похожие луки от известного бренда.
Актриса Яра Шахиди посетила 55-ю ежегодную церемонию вручения наград организации NAACP, которая состоялась в городе Лос-Анджелесе. Девушка выбрала для мероприятия черный наряд, который состоял из кожаного топа и плиссированной длинной юбки.
Топ был креативного дизайна, поскольку у него были не одинаковые проймы, а также овальный вырез снизу. Автором этого наряда является бренд Ferragamo.
Образ Яра дополнила высокой прической, макияжем и браслетом на руке.
Однако в подобном луке в прошлом году появилась на церемонии WSJ. Magazine Innovator Awards, которая состоялась в Музее современного искусства в Нью-Йорке, Кайли Дженнер. Но ее наряд немного отличался - топ был в виде бюстье, а юбка сделана немного из другой ткани и не имела плиссировки. Образ она дополнила большими золотыми серьгами и элегантной укладкой.
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