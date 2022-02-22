Битва гламурных комбинезонов с вырезами: Игги Азалия vs Стеффлон Дон

Обе девушки дополнили эти эффектные наряды высокими черными сапогами.

На прошлой недели в рамках Недели моды в Лондоне состоялся показ коллекции бренда Poster Girl, вещи которого выделяются особой смелость и сексуальностью. Одной из гостей показа стала британская рэперша Стеффлон Дон, девушку сфотографировали на улице папарацци. Стеффлон была одета в черный откровенный комбинезон стоимостью 300 долларов. Наряд имел сексуальные вырезы спереди и соблазнительное декольте, а также был полупрозрачным и украшен переливающимися стразами и кристаллами в виде сердечек.

Стеффлон Дон / Getty Images

Спустя несколько дней в точно таком же наряде появилась и австрало-американская хип-хоп-исполнительница Игги Азалия. 31-летняя звезда надела этот обтягивающий комбинезон с россыпью страз для своего выступления в казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе.

Игги Азалия / Getty Images

Кстати, в похожих луках ранее появлялись и другие звезды. Кайли Дженнер, например, выбрала ромпер мятного цвета, а Дуа Липа - малинового.

Кайли Дженнер / Instagram Кайли Дженнер

Дуа Липа / Instagram Дуа Липы

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