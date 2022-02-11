Битва "голых" платьев моделей на вечеринке в Нью-Йорке: Синди Кимберли vs Притики Сваруп

Последнее время откровенным вырезом или высоким разрезом особого внимания к себе не привлечешь. Приходится буквально из себя выходить, чтобы быть замеченными.
Вчера, 10 февраля, состоялась вечеринка The Daily Front Row, посвященная 20-летию Недели моды в Нью-Йорке. Мероприятие привлекло многих знаменитостей из мира моды.
Известные модели продемонстрировали красивые образы, некоторые из которых были достаточно откровенными. Самыми откровенными были образы испанской модели Синди Кимберли и американской модели Притики Сваруп.
Испанская модель и звезда Instagram 23-летняя Синди Кимберли надела очень интересное полупрозрачное платье с принтом мужского костюма в полоску с рубашкой и галстуком. Но под вспышками фотокамер ткань стала совершенно прозрачной, и Синди выглядела практически голой в одних черных стрингах.
Еще одно "голое" платье продемонстрировала другая модель 24-летняя Притика Сваруп. Она надела совершенно прозрачное длинное платье-сетку с блестками. Правда, она, в отличие от Синди Кимберли, надела под платье полный комплект довольно закрытого нижнего белья.
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