Битва контрастных образов: Роман Скорпион поделился праздничными снимками возле елки

Украинский певец снялся в рождественском фотосете.

Роман Скорпион

Роман Скорпион

Роман Скорпион снялся в новой праздничной фотосессии, в которой продемонстрировал два красивых образа. Позировал артист в уютной рождественской атмосфере возле елки и камина.

На первой фотографии певец предстал босиком и в белом наряде из натуральной ткани, который состоял из рубашки с контрастными пуговицами и деталями и брюк свободного кроя.

Роман Скорпион

Роман Скорпион

На другом фото Скорпион запечатлен в образе total black. На нем была рубашка с белой вышивкой на воротнике и манжетах, водолазка и классические брюки.

Роман Скорпион

Роман Скорпион

