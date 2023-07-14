Битва красных платьев: Лили Аллен vs Эмма Робертс

Когда бренд Philosophy di Lorenzo Serafini представил в коллекции весна-лето 2023 полупрозрачное макси-платье насыщенного красного цвете, многие просто влюбились в этот наряд. Не смогли устоять и две знаменитости - британская певица Лили Аллен и американская актриса Эмма Робертс.

Наряд имеет V-образное декольте и пуговицы спереди, также у него много оборок, опущенная линия плеча и полупрозрачная юбка.

Лили сфотографировали папарацци в этом наряде, когда она выходила из Театра Герцога Йоркского, что в Лондоне. Образ женщина дополнила красным клатчем, а волосы уложила назад.

Лили Аллен / Фото: Getty Images

А вот Эмма, которая также является племянницей актрисы Джулии Робертс, пришла в этом длинном платье на специальный показ романтической комедии "Знакомство родителей", который состоялся в отеле Crosby Street еще зимой. В отличии от Лили, она добавила в образ красную помаду, а также обула красные босоножки.

Эмма Робертс / Фото: Associated Press

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