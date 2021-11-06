Битва красных платьев: Милла Йовович vs Дита фон Тиз

Знаменитости выбрали одинаковые наряды. Как думаете, кому красное платье идет больше?

Все чаще знаменитостей можно заметить в похожих нарядах. Так, например, на несколько дней назад Леди Амелия Спенсер вышла в свет в золотом платье от бренда Michael Kors, а теперь актриса Милла Йовович повторила образ королевы бурлеска Диты фон Тиз.

Мила надела красное платье-футляр от бренда Moschino на гала-ужин amfAR в Лос-Анджелесе. Атласный наряд с длинным шлейфом не имел бретелек, но был украшен большими черными сердечками, вышитыми из бисера.

Дополнила актриса свой образ красным маникюром, черными туфляит-лодочками, крупными серьгами, а на тело приклеила еще несколько черных сердец, как на платье.

Милла Йовович / Associated Press

Ранее в таком же платье позировала для фото и непревзойденная Дита фон Тиз. В феврале 2021 года она приняла участие в показе бренда Moschino, который прошел в рамках Недели моды в Милане. Модный дом презентовал тогда коллекцию осень-зима 2021-2022. Показ напоминал салонное шоу 1940-х и 1950-х годов.

Дита закрывала фэшн-шоу в этом красном обтягивающем платье, расшитым спереди черными сердечками, но вот только ее платье было более длинным, также длиннее был и шлейф.

Дита фон Тиз / Getty Images

Также в отличии от Миллы, у наряда Дита фон Тиз была пикантная деталь - вырез на ягодицах в форме сердца.

Дита фон Тиз / Getty Images

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