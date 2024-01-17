Битва красных платьев с цветами: Марго Робби vs Эмили Блант

Красные платья на красной дорожке – не редкость. Самые смелые звездные красавицы во всем красном совсем не боятся слиться с дорожкой. В списке таких смелых красавиц – Марго Робби и Эмили Блант, которые недавно продемонстрировали на светских мероприятиях образы ladies in red, главными акцентами в которых были трендовые объемные цветы.

Марго Робби на церемонии награждения Critics Choice Awards 2024 в Санта-Монике появилась в элегантном красном платье от бренда Balmain с драпировкой, обнаженными плечами и шлейфом, которое для нее создали по заказу. Сверху наряд был щедро украшен красными розами.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Свой лук актриса дополнила бриллиантовыми серьгами от Lorraine Schwartz, элегантной прической и нежным макияжем.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Эмили Блант для премии Critics Choice Awards в Лос-Анджелесе выбрала кутюрное красное платье Armani Privé с пайетками, обнаженной спиной и одним рукавом. Плечо и спину украшали объемные цветки из ткани.

Эмили Блант / Фото: Associated Press

Звезда сделала низкий пучок, макияж с акцентом на красной помаде и дополнила аутфит украшениями Tiffany & Co.

Эмили Блант / Фото: Associated Press

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