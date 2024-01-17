Битва красных платьев с цветами: Марго Робби vs Эмили Блант

Известные актрисы появились на премиях в красных нарядах, украшенных трендовыми цветами.
Красные платья на красной дорожке – не редкость. Самые смелые звездные красавицы во всем красном совсем не боятся слиться с дорожкой. В списке таких смелых красавиц – Марго Робби и Эмили Блант, которые недавно продемонстрировали на светских мероприятиях образы ladies in red, главными акцентами в которых были трендовые объемные цветы.
Марго Робби на церемонии награждения Critics Choice Awards 2024 в Санта-Монике появилась в элегантном красном платье от бренда Balmain с драпировкой, обнаженными плечами и шлейфом, которое для нее создали по заказу. Сверху наряд был щедро украшен красными розами.
Свой лук актриса дополнила бриллиантовыми серьгами от Lorraine Schwartz, элегантной прической и нежным макияжем.
Эмили Блант для премии Critics Choice Awards в Лос-Анджелесе выбрала кутюрное красное платье Armani Privé с пайетками, обнаженной спиной и одним рукавом. Плечо и спину украшали объемные цветки из ткани.
Звезда сделала низкий пучок, макияж с акцентом на красной помаде и дополнила аутфит украшениями Tiffany & Co.
Читайте также:
- В шелковой блузке и юбке Chanel: 78-летняя экс-жена Элвиса Пресли с внучкой посетила премию
- В платье с принтом горошек от Chanel: Кирстен Данст с мужем появилась на красной дорожке
- В платье-бюстье, украшениях и с бородавками: дрэг-квин в образе безобразного и элегантного гоблина появилась на премии "Эмми"