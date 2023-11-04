Битва красных платьев с вырезами: София Вергара vs Рейчел Макадамс

Известная актриса надела платье из круизной коллекции 2023, но в ранее его уже надевала ее коллега.

Звезды надевают похожие или даже одинаковые наряды довольно часто и не стала исключением комедийная актриса и телеведущая София Вергара. Звезда решила повторить образ своей коллеги - актрисы Рейчел Макадамс, в котором та посетила премьеру фильма "Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет" весной этого года.

София надела красное платье с вырезом на груди от британского модельера Victoria Beckham и дополнила его сумкой Chanel и серебристыми босоножками.

В таком наряде София пришла на выставку Frequency, организованную братом актрисы Сальмы Хайек в Christie's в Беверли-Хиллз.

София Вергара / Фото: Getty Images

Но все же платье Рэйчел немного отличалось, у него был еще один вырез на талии.

Рейчел Макадамс / Фото: Associated Press

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