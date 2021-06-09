Битва купальников беременной Кати Осадчей: травяной с рюшами vs черный с вырезом

Ведущая "Светской жизни" поделилась новыми снимками с турецкого курорта.
Катя Осадчая порадовала своих фолловеров в Instagram новыми фотографиями с отдыха в Турции, который она проводит вместе с мужем Юрием Горбуновым.
Ведущая достала из чемодана новый стильный купальник и похвасталась им перед поклонниками. Катя подчеркнула беременный живот сплошным купальником травяного цвета с рюшами. Пляжный лук она дополнила белой шляпой с жемчужной нитью от украинского дизайнера Руслана Багинского и черными очками. Позировала звезда на диване на террасе.
Показала Осадчая и селфи с мужем Юрием.
Телезвезда также похвасталась пикантным декольте в черном купальнике с V-образным вырезом. Ее шею украшало ожерелье.
Кажется, Катя взяла с собой полный чемодан купальников. Ранее она продемонстрировала пляжный лук в черно-белом бикини.
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