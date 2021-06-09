Битва купальников беременной Кати Осадчей: травяной с рюшами vs черный с вырезом

Ведущая "Светской жизни" поделилась новыми снимками с турецкого курорта.

Катя Осадчая порадовала своих фолловеров в Instagram новыми фотографиями с отдыха в Турции, который она проводит вместе с мужем Юрием Горбуновым.

Ведущая достала из чемодана новый стильный купальник и похвасталась им перед поклонниками. Катя подчеркнула беременный живот сплошным купальником травяного цвета с рюшами. Пляжный лук она дополнила белой шляпой с жемчужной нитью от украинского дизайнера Руслана Багинского и черными очками. Позировала звезда на диване на террасе.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

Показала Осадчая и селфи с мужем Юрием.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Instagram Кати Осадчей

Телезвезда также похвасталась пикантным декольте в черном купальнике с V-образным вырезом. Ее шею украшало ожерелье.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

Кажется, Катя взяла с собой полный чемодан купальников. Ранее она продемонстрировала пляжный лук в черно-белом бикини.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

Читайте также: В голубом жакете и на высоких шпильках: беременная Катя Осадчая посетила премьеру украинской спортивной драмы

Катя Осадча на прем'єрі українського фільму "Пульс" (9 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку