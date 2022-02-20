Битва стильных бикини Ким Кардашьян: черное vs розовое

41-летняя звезда реалити и инфлюенсер обожает хвастаться сексуальной фигурой в бикини.

Ким Кардашьян в последнее время часто радовала фолловеров в Instagram пикантными снимками в купальниках. Фото были сделаны во время ее отдыха на экзотическом острове.

А недавно на День Валентина звезда реалити опубликовала кадры, сделанные на съемочной площадке.

Сначала красотка продемонстрировала сексуальные формы в крошечном черном бикини. В руках над головой она держала черное сердечко с названием ее собственного бренда SKIMS.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Затем Ким похвасталась соблазнительной фигурой в розовом купальнике. Она присела возле ступенек. В одной руке инфлюенсер держала надувное черное сердечко.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

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