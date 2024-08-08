Битва купальников медалисток Олимпийских игр: Ольга Харлан, Ирина Геращенко и Ярослава Магучих

Полистав Instagram Олимпийских медалисток 2024 года, мы собрали подборку их снимков и видео в купальниках, которыми они делятся не часто.

33-летняя фехтовальщица Ольга Харлан, завоевавшая бронзовую медаль и в составе сборной Украины по фехтованию – золотую, поделилась серией фотографий в стильном купальнике с сине-желтым цветочным принтом от украинского бренда Pitaya. Он состоял из плавок и топа с длинными рукавами, который застегивался на спине.

Ольга Харлан/Instagram Ольги Харлан

Ольга Харлан/Instagram Ольги Харлан

Ольга Харлан/Instagram Ольги Харлан

Ольга Харлан/Instagram Ольги Харлан

В преддверии своего 33-летия фехтовальщица наслаждалась отдыхом на море в патриотическом голубо-желтом бикини.

Ольга релаксировала на берегу моря в ярко-оранжевом бикини.

Ольга Харлан/Instagram Ольги Харлан

А для прогулки на яхте со своим возлюбленным спортсменка надела голубой купальник.

Ольга Харлан/Instagram Ольги Харлан

29-летняя легкоатлетка Ирина Геращенко, получившая бронзовую медаль в прыжках в высоту, позировала на побережье в сплошном купальнике с разноцветным принтом и вырезом на спине.

Ирина Геращенко/Instagram Ирины Геращенко

Ирина продемонстрировала уштрасану или позу верблюда, по ее словам, – одну из немногих асан в йоге, которую она может выполнить.

Ирина Геращенко/Instagram Ирины Геращенко

В этом же купальнике и уже в позе лотоса она сфотографировалась со своим домашним питомцем – померанским шпицем.

Ирина Геращенко/Instagram Ирины Геращенко

А в СПА она сходила в бикини, который состоял из красного лифа и черных плавок на завязках.

Ирина Геращенко/Instagram Ирины Геращенко

Ирина Геращенко/Instagram Ирины Геращенко

Есть в коллекции спортсменки и сплошной купальник с леопардовым принтом. В нем она наслаждалась отдыхом в карпатском чане.

22-летняя легкоатлетка Ярослава Магучих, завоевавшая "золото" в прыжках в высоту, продемонстрировала стройную фигуру и ноги на португальском пляже Монте-Гордо в голубом купальнике с принтом.

Ярослава Магучих/Instagram Ярославы Магучих

Ярослава Магучих/Instagram Ярославы Магучих

В этом же купальнике Магучих сфотографировалась и на пляже в Черноморске. Свой лук она дополнила желтой кепкой.

Ярослава Магучих/Instagram Ярославы Магучих

Девушка принимала солнечные ванны на побережье в бледно-розовом купальнике с цветочным принтом и лифом-бандо.

Ярослава Магучих/Instagram Ярославы Магучих

Под скалой в португальском регионе Алгарве Ярослава позировала в купальнике с цветным принтом и рюшами на плавках.

Ярослава Магучих/Instagram Ярославы Магучих

Ярослава Магучих/Instagram Ярославы Магучих

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