Битва купальников: Сара Сампайо vs Рози Хантингтон-Уайтли

32-летняя модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Сара Сампайо – отправилась с подругами в Лас-Вегас, где они устроили девичник – веселились на вечеринках и побывали на концерте Адель. А после этого отправились в сауну, откуда модель показала фото в купальнике.

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Сара без макияжа и с пучком на голове позировала в черном слитном купальнике с белой окантовкой от бренда Monday Swimwear.

Такой же купальник выбрала другая звезда - 37-летняя супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли. В нем она отдыхала в спа какого-то японского отеля.

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