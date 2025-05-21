Битва купальников за 10 тысяч долларов: Кайли Дженнер vs Клаудия Шиффер

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

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27-летняя Кайли Дженнер — участница известного реалити-шоу и успешная бизнесвумен — поделилась в Instagram серией фото, сделанных на отдыхе на островах Теркс и Кайкос в Карибском море. Девушка была запечатлена в эффектном бикини, украшенном стразами.

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

Как оказалось, это винтажное бикини Chanel из коллекции 1995 года. По сообщения журналистов Pagesix, это достаточно редкая находка, и его стоимость составляет 10 тысяч долларов. А на подиуме за два года до рождения самой Кайли в нем дефилировала супермодель Клаудия Шиффер.

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

Известная немка не смогла пройти мимо и опубликовала в своем Instagram фото в этом же купальнике.

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А также показала видео своего дефиле на показе Chanel в 95-м. Чтобы увидеть видео, листайте вправо. Тогда ее образ дополняли цепочка из прозрачных камней с логотипом бренда на талии, халат с пестрым принтом, который она во время показа сняла, а также две заколки в виде цветков на голове.