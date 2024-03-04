Битва мини-платьев с цветами: радиоведущая Эшли Робертс vs певица Анитта

Известная радиоведущая повторила образ латиноамериканской звезды.
После церемонии BRIT Awards, где вручали главные музыкальные награды Великобритании, состоялась вечеринка Universal Music BRIT Awards, которую посетило много знаменитостей.
Ярким образом на мероприятии привлекла внимание радиоведущая и бывшая участница группы The Pussycat Dolls Эшли Робертс. Звезда надела мини-платье кораллового цвета от британского бренда David Koma, представленное в коллекции осень-зима 2023.
Платье имело эффектный разрез сбоку на юбке, который украшали большие лаковые цветы. Также у него была одна оригинальная бретелька, а вторая являла собой просто ленту ткани, которая надевалась как чокер и была тоже украшена цветком. Образ Эшли дополнила серебряными босоножками на каблуках, высокой прической и красной сумкой Bottega Veneta с узлом.
Однако Роберт не единственная звезда, которая надевала это коралловое мини-платье. В точно таком же наряде осенью 2023 года в США на открытии роскошного ресторана в итальянском стиле Casadonna появилась латиноамериканская певица Аннита. Образ она дополнила бежевыми босоножками с ремешками, несколькими украшениями и макияжем с черными стрелками.
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