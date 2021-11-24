Битва нарядов с эффектным декольте: Меган Фокс vs Хэлли Бэйли

Иногда дизайнеры, не сговариваясь, создают очень похожие наряды.

В начале осени американская суперзвезда и одна из самых красивых женщин в мире Меган Фокс вышла на дорожку MET Gala в эффектном красном платье от бренда Dundas. Наряд был полностью расшит бисером, камнями и украшен стразами, имел длинные рукава и шлейф. Особенностью этого платья стали вырезы по бокам и декольте с переплетенными нитями и высокий разрез, оголяющий ногу звезды.

Под платье Меган подобрала сатиновые босоножки на платформе, массивные украшения с красными камнями и дополнила образ накладной челкой.

Меган Фокс / Getty Images

В очень похожем платье недавно на церемонии American Music Awards появилась 21-летняя актриса и певица Хэлли Бэйли. На девушке было коричневое бархатное платье от бренда LaQuan Smith, которое украшали похожие вырезы и декольте с плетениями, а также высокий разрез, открывающий ногу. Сходств также добавляли шлейф и длинные рукава.

Образ она дополнила украшениями с коричневыми камнями и босоножками со шнуровкой.

Хэлли Бэйли / Getty Images

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