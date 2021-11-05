Битва образов: Ники Хилтон vs Леди Амелия Спенсер

Звезды часто выбирают одинаковые наряды для светских выходов. Кому из девушек образ идет больше?

Племянница принцессы Дианы Леди Амелия Спенсер вышла в свет в оригинальном золотом платье от бренда Michael Kors. Наряд девушки был полностью расшит кристаллами золотого цвета, которые роскошно сияли в лучах софитов. Образ она дополнила лаконичными черными босоножками и "мокрой" укладкой. Такой образ звезда выбрала для вечеринки Tatler Little Black Book, которая проходила в Лондоне.

Леди Амелия Спенсер / Getty Images

Но золотое платье этого фасона довольно популярно среди звезд. Ранее в этом наряде блистала на красной дорожке 15-й ежегодной церемонии вручения награды Golden Heart Awards Ники Хилтон. Гламурное золотой мини с длинными рукавами она сочетала с золотистыми туфлями-лодочками и клатчем.

Ники Хилтон / Associated Press

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