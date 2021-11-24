Битва образов от Alexander McQueen: Джессика Честейн vs Джуно Темпл

Актрисы надели одинаковые топы от знаменитого бренда, но выглядели совершенно по-разному.

В сентябре 2021 года актриса Джессика Честейн появилась на премьере фильма "Глаза Тэмми Фэй", который показывали во время Международного кинофестиваля в Торонто. В этом фильме Джессика сыграла главную роль, поэтому во время премьеры была звездой вечера. Она выбрала наряд от бренда Alexander McQueen, который состоял из белого кроп-топа и длинного асимметричного на бретельках, который был полностью расшит бисером и пайетками.

Свой образ она тогда дополнила классическими черными брюками с модными разрезами, лакированными туфлями-лодочками и роскошным клатчем-кастетом, тоже от бренда Alexander McQueen.

Джессика Честейн / Getty Images

Но вот всего через месяц в таком же луке вышла на фотоколл другая звезда - британская актриса Джуно Темпл. Она посетила запуск кампании Celebrate Big, Love Even Bigger, мероприятие проходило в Лос-Анджелесе. Верх наряда у Джуно был точно таким же, как и у Джессики, но вот сочетала девушка его с черными лосинами, ботинками Versace на грубой подошве и двумя сумками от Versace - розовой сатиновой на короткой ручке и миниатюрной красной, украшенной стразами.

Джуно Темпл / Getty Images

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