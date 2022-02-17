Битва образов от Altuzarra: актриса Рэйчел Броснахэн vs блогер Джессика Ван

Несмотря на одинаковые наряда, в своих луках девушки использовали совершенно разные аксессуары.

В прошлом месяце звезда серила "Удивительная миссис Мейзел" попала под прицел папарацци по пути на программу Джимми Киммела. Рэйчел Броснахэн была одета в синий костюм от американского бренда Altuzarra, состоящий из блузы со шнуровкой и длинной юбки.

Дополнила она образ остроносыми босоножками и небольшой сумкой. Также были продуманы и другие мелочи: маникюр, украшения и макияж, ведь все они тоже были выполнены в синих оттенках.

Рэйчел Броснахэн / Getty Images

Во время Недели моды в Нью-Йорке в точно таком же наряде появилась модный блогер Джессика Ван. Девушка надела этот образ для показа Altuzarra, однако, в отличии о Рэйчел, ее аксессуары были других оттенков: сумка - черной, а мюли с квадратным мысом - тыквенного цвета. Также интересной деталью стал черный широкий пояс на талии.

Джессика Ван / Getty Images

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