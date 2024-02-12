Битва образов от Balenciaga: Ким Кардашьян vs Блейк Лайвли

Красный спортивный костюм из коллаборации Adidas x Balenciaga приглянулся сразу двум звездам – актрисе Блейк Лайвли и инфлюэнсеру и бизнесвумен Ким Кардашьян.

Блейк надела костюм на стадион Allegiant, в Лас-Вегасе, где состоялось одно из главных спортивных событий страны – Супербоул. Ее на трибунах запечатлели папарацци.

Тейлор Свифт и Блейк Лайвли / Фото: Associated Press

Тейлор Свифт и Блейк Лайвли / Фото: Associated Press

Тейлор Свифт и Блейк Лайвли / Фото: Associated Press

А Ким в таком же образе сделала селфи в своей гардеробной – она продолжает быть амбассадором бренда и часто появляется в его стильных луках.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

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