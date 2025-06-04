Битва образов total white: Рози Хантингтон-Уайтли vs Фрида Аасен

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

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38-летняя британская супермодель и экс-«ангел» Victoria’s Secret — Рози Хантингтон-Уайтли — в своем Instagram похвасталась красивым образом total white. Она примерила спортивный костюм от Alo, который состоял из куртки-ветровки, топа и спортивных штанов. Образ модели дополняли крупные солнцезащитные очки.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Такой же белоснежный комплект надела и другая известная модель — 30-летняя норвежка Фрида Аасен. Костюм она дополнила темно-бежевой сумкой Hermes Birkin.

Фрида Аасен

Фрида Аасен

Отметим, обе модели в свое время сотрудничали с брендом Victoria’s Secret. Рози в 2009 году стала его официальным «ангелом», а Фрида впервые участвовала в шоу бренда в 2017 году.

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