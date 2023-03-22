Битва образов в бархатных синих платьях: Наоми Кэмпбелл vs Амина Муадди

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл посетила мероприятие Visionary Arts Awards, где ей вручили награду в знак ее выдающейся карьеры в сфере моды и активной деятельности на протяжении более четырех десятилетий.

Для своего появления на публике звезда надела синее обтягивающее платье Schiaparelli с шлейкой-халтером в виде массивной золотой цепи. Соединение бретельки и платья украшал крупный металлический голубой цветок в виде глаза.

Образ Наоми дополнила золотыми серьгами, множеством браслетов на запястьях и черными туфлями с имитацией пальцев. Также она надела парик с длинными прямыми волосами.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Однако Кэмпбелл не первая знаменитость, которая выбирает это красивое платье для мероприятия. В январе в таком же наряде появилась в Париже дизайнер обуви Амина Муадди. Она посетила показ кутюрной коллекции бренда Schiaparelli.

Образ Амина дополнила золотой сумкой с короткой ручкой и массивными серьгами с синими камнями, которые сочетались с декором ее наряда. Волосы дизайнер уложила в прическу в стиле Y2K, а для макияжа использовала нюдовые оттенки.

Амина Муадди / Фото: Getty Images

Читайте также: