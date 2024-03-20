Битва образов в огромных красных шубах: Леони Ханне vs Анна Делло Руссо

Звезды довольно часто надевают на светские мероприятия одинаковые образы.

В Милане, во время шоу бренда Ferragamo, которое состоялось в рамках Недели моды осень-зима 2024-2025, на публике в похожих образах появилось две знаменитости.

61-летняя Анна Делло Руссо - редактор, коллекционер и светская львица - сочетала огромную красную шубу с черными лаковыми сапогами и черными солнцезащитными очками от Balenciaga.

Также она надела серьги с крупными бусинами Dior и распустила волосы.

Анна Делло Руссо / Фото: Getty Images

В точно такой же шубе на показ пришла и немецкий фэшн-блогер, модель и инфлюэнсер Леони Ханне. Девушка сочетала шубу трендового красного цвета с красной сумкой, босоножками на танкетке и коричневым костюмом.

Волосы она собрала в высокую прическу и добавила к образу украшения Tiffany & Co.

Леони Ханнe / Фото: Getty Images

Эко-шубы несколько лет тому назад были главным зимним трендом и на фоне того, что натуральный мех уже не приемлем в обществе, такой формат очень полюбился многим. Шубы из искусственного меха продавались во всевозможных цветах и фасонах, но со временем их вытеснели более удобные куртки. Но судя по последним появлениям звезд на публике и новых коллекциях брендов, тренд на этот вид верхней одежды возвращается.

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