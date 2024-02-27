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Битва образов Versace: Бри Ларсон vs Клаудия Шиффер

Битва образов Versace: Бри Ларсон vs Клаудия Шиффер

Бри Ларсон / Фото: Associated Press

Обе звезды примерили наряды от итальянского бренда.

34-летняя Бри Ларсон, известная поклонникам фильмов Marvel по роли Капитана Марвел, посетила вручение премии Гильдии киноактеров, которая состоялась 24 февраля в концертном зале Shrine Auditorium, в Лос-Анджелесе. Актриса выбрала для своего появления наряд от бренда Atelier Versace, состоявший из кроп-топа с длинными рукавами и узлом, а также длинной юбки с узлами по бокам.

Бри Ларсон / © Associated Press
Бри Ларсон / Фото: Associated Press

Как оказалось, этот лук был вдохновлен образом топ-модели и звезды 90-х – Клаудии Шиффер, о чем она сама сообщила в своем Instagram и показала архивное фото, на котором позирует у белого автомобиля Fiat. На ней розовый топ, завязанный на узел, и розовая пышная юбка с двумя бантиками по бокам. Наряд этот так же от Versace. Фото было сделано в 90-х годах.

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