Битва оригинальных образов от Mônot: Оливия Калпо vs Лесли-Энн Брандт

За последние несколько дней в этом наряде появилось две актрисы.

Черный наряд из весенне-летней коллекции 2021 года от бренда Mônot пользуется особой популярностью среди знаменитостей. Лаконичность и одновременно оригинальность кроя действительно привлекают. Состоит он из двух частей топа с треугольными краями на тонких бретельках и макси-юбки, которая держится на талии с помощью тонкой завязки.

Сначала мы заметили в этом платье Оливия Калпо - американскую модель, актрису, победительницу конкурсов "Мисс США - 2012" и "Мисс Вселенная - 2012". Девушка надела образ от Mônot для благотворительного мероприятия LuisaViaRoma, на котором 31 июля проводился сбор средств для организации Unicef. Образ она дополнила насыщенным макияжем глаз, белым маникюром и крупным колье с бриллиантами. Волосы Оливии были уложены в гладкий низкий пучок.

Оливия Калпо / Getty Images

На премьере фильма "Отряд самоубийц", которая проходила 2 августа в театре Regency Village в Лос-Анджелесе, в таком же платье на красной дорожке позировала актриса Лесли-Энн Брандт. Образ актриса завершила пышными локонами, макияжем с золотыми тенями и черным клатчем в руке.

Лесли-Энн Брандт / Getty Images

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