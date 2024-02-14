Битва откровенных нарядов: Джулия Фокс vs Изабель Гулар

Американская модель Джулия Фокс, прославившаяся на весь мир своими смелыми и очень откровенными образами, посетила показ бренда Laquan Smith и продемонстрировала свой довольно откровенный наряд. На модели было черное обтягивающее платье из плотной ткани с множеством вырезом по бокам.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Похожий наряд, но в виде кэтсьюта примерила бразильская топ-модель Изабель Гулар, она вышла в нем на подиум в рамках показа Laquan Smith. Сочетала девушка его с тугим пучком на голове и высокими сапогами на шпильках.

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