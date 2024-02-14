Битва откровенных нарядов: Джулия Фокс vs Изабель Гулар

Девушки были запечатлены в похожих образах.
Американская модель Джулия Фокс, прославившаяся на весь мир своими смелыми и очень откровенными образами, посетила показ бренда Laquan Smith и продемонстрировала свой довольно откровенный наряд. На модели было черное обтягивающее платье из плотной ткани с множеством вырезом по бокам.
Похожий наряд, но в виде кэтсьюта примерила бразильская топ-модель Изабель Гулар, она вышла в нем на подиум в рамках показа Laquan Smith. Сочетала девушка его с тугим пучком на голове и высокими сапогами на шпильках.
Читайте также:
- Сочетала худи с гламурным платьем-бюстье: Джулия Фокс надела необычный лук на премьеру фильма
- Сочетала рюши с ботфортами: новый странный образ модели Джулии Фокс
- В мини-платье и красных лаковых ботфортах: эффектная Изабель Гулар позировала у елки
- Отдыхает в Греции: Изабель Гулар блеснула идеальными ягодицами в море