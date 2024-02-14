Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Битва откровенных нарядов: Джулия Фокс vs Изабель Гулар

Битва откровенных нарядов: Джулия Фокс vs Изабель Гулар

Девушки были запечатлены в похожих образах.

Американская модель Джулия Фокс, прославившаяся на весь мир своими смелыми и очень откровенными образами, посетила показ бренда Laquan Smith и продемонстрировала свой довольно откровенный наряд. На модели было черное обтягивающее платье из плотной ткани с множеством вырезом по бокам.

Джулия Фокс / © Getty Images
Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Похожий наряд, но в виде кэтсьюта примерила бразильская топ-модель Изабель Гулар, она вышла в нем на подиум в рамках показа Laquan Smith. Сочетала девушка его с тугим пучком на голове и высокими сапогами на шпильках.

©
©

Читайте также:

81-й "Золотой глобус" удивил: какая лента получила "фильм года"?

81-й "Золотой глобус" удивил: какая лента получила "фильм года"?

Похожие темы:

Следующая публикация