Битва откровенных нарядов со шнуровкой: Сиара vs Хайди Клум

Похожие наряды среди звезд - совсем не редкость.

Немецкая супермодель Хайди Клум очаровала своим гламурным и откровенным образом на мероприятии в Лос-Анджелесе. Она появилась в лиловом мини от Dundas из коллекции весна-лето 2022, которое было по бокам и спереди декорировано шнуровкой.

Мини-платье модель подчеркнула шубой, мюлями, объемной прической с локонами и красивым макияжем.

Хайди Клум / Associated Press

Однако фасон наряда Клум так понравился, что у нее появилось еще одно похожее платье, но только желтого цвета. Им она хвасталась в своем Instagram.

Хайди Клум / Instagram Хайди Клум

Но повторы в мире шоу-бизнеса не редкость, и мы заметили, что в нарядах от этого же дизайнера неоднократно блистала и певица Сиара. Знаменитость надела платье со шнуровкой, но только с длинной юбкой.

Также Сиара появлялась в таком наряде с хищным принтом.

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